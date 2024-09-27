Kısakürek'in Eseri Sinemaya Taşınıyor

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Şair Necip Fazıl Kısakürek'in ruhsal bunalımlarından ilham alarak yazdığı "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyununun sinema uyarlamasında yer alan kamera önü ve arkası ekip, filmi uluslararası festivallerde göstererek, Kısakürek'in eserini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Filmin yönetmeni Murat Çeri ile başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan ve Gülper Özdemir, filmin oluşum süreci ve projeye nasıl dahil olduklarını AA'ya anlattı.

Yönetmen Çeri, hemen hemen her meslektaşının hayali olan bir eseri sinemaya uyarlama fırsatının kendisine nasip olduğunu belirterek, "Oyunun telifini aldıktan sonra tabii hayal kurmaya başladık. Bu hayalleri de en üst seviyeden kurduk. Biz çok büyük bir adamın çok önemli bir eserini dünya çapında yaymak niyetiyle yola çıktık. Kendi gayretlerimiz ve bize açılan kapılar neticesinde bir yere kadar vardık. Vardığımız yer Türkiye için iyi, benim kurduğum hayaller için ortada bir yer. Ama bundan sonrası bize kalacak." dedi.

Filmi en iyi şekilde yapıp, dünya izleyicisinin beğenisine sunacaklarını vurgulayan Çeri, şöyle devam etti:

"Öyle zannediyorum ki beklenenden, umulandan, tahmin edilenden çok daha iyi bir eser çıkartacağız. Çünkü sinema demek, senaryo demek. Sinema demek, oyuncu, sanat ve yönetmen demek. Bu denklemi iyi kurduğumuzu düşünüyorum. 7 Ekim'de de sete çıktıktan sonra her şey yolunda giderse, Türkiye için de bizim için de yüz akı bir iş olacak. İnşallah diyorum."

"Tiyatroya hazırlanır gibi hazırlanıyoruz"

Başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan da "Bir Adam Yaratmak"ın Türk edebiyatı için çok önemli bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten yazarın da yazarlık kariyerini düşündüğümüzde onun için de bir dönüm noktası olan çok güçlü bir edebiyat eseri. Böyle bir eseri sinemaya kazandırıyor olmanın getirdiği bir heyecan hepimizde var. Yönetmenimiz Murat Çeri gerçekten dersine çok çalışmış ve çok ince ayrıntılarıyla düşünmüş. Bana ilk anlattığında beni çok heyecanlandıran bir hikaye bu." dedi.

Düzyatan, filmde çok ağır bir rolü üstlendiğini aktararak, "Değişimleri olan, kendi içinde farklı süreçlerini gördüğümüz, ölüm sıkıntısı, ölüm korkusu, yalnızlık ve daha birçok farklı kavramı ele alan, bunların hepsini de tek bir karakterde topladığımız, oynaması güç ama çok çok keyifli bir rol var elimde. O yüzden biraz heyecanlıyım, biraz korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Tiyatro eserini sinemaya uyarlamaya ilişkin ise Düzyatan, "Kadromuzdaki hemen hemen herkes tiyatro kökenli. Zaten metin de aslında bir tiyatro metni. O yüzden farklı bir disiplinle çalışıyoruz. Biraz daha tiyatroya hazırlanır gibi hazırlanıp, sinemaya uyarlıyoruz. O yüzden farklı iki disiplini birleştirdiğimiz bir iş olacak bizim için." dedi.

Başrol oyuncularından Gülper Özdemir ise bu yapımın ilk sanat filmi olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu proje vasıtasıyla Necip Fazıl'ı daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu anlattı.

Özdemir, filmde varoluşu sorgulayan bir karakterin yer aldığına işaret ederek, "Son dönemlerde bu sorgulamaları, özellikle sosyal medyada gençlerimizden çok fazla duymaya başladık. Bu konuya ilişkin çok fazla terimler kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yazılmış bir eseri de sinemaya uyarlamanın tam zamanıdır diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.

"Bir Adam Yaratmak" filmi hakkında

Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen "Bir Adam Yaratmak", 87 yıl sonra sinema film olacak.

"Bir Adam Yaratmak" eseri, 1937-1938 yıllarında Muhsin Ertuğrul tarafından ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Oyunda "Hüsrev" karakterini de Ertuğrul canlandırdı.

TRT tarafından 1977'de dizi haline getirilen tiyatro oyunu, Hüsrev karakterinin yaşadığı ruhsal çileyi ele alıyor.

"Hüsrev" karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak

Eserdeki "Hüsrev" karakterini sinema filminde ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynayacak.

Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği ve yapım tasarımı sürecinin 6 ayı bulduğu filmin yönetmen koltuğunda Murat Çeri oturuyor.

Çekimlerine 7 Ekim'de İstanbul'da başlanacak filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Düzyatan ve Özdemir'in yan sıra Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli ve Caner Topçu bulunuyor.

Filmin yapım tasarımını ise Nihat Sönmez üstleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Bir Adam Yaratmak" filmi, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.