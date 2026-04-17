Kişida'dan NATO Zirvesi'ne Davet Çağrısı
17.04.2026 10:25
Eski Japonya Başbakanı Kişida, mevcut başbakanın Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne davet edilmesini istedi.

Japonya'da eski Başbakan Kişida Fumio, Türkiye'de temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'ne mevcut Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin davet edilmesi çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, NATO ülkelerinin başkent Tokyo'da görevli büyükelçileri, 2021-2024 dönemi Japonya Başbakanı Kişida ile bir araya geldi.

Görüşmede Kişida, "NATO ile stratejik işbirliği giderek daha önemli hale geliyor." diyerek, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne davet edilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal basında, Takaiçi'nin katılması halinde "Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin birbirlerinden ayrılamayacağı" vurgusunu yapacağı öngörüsünde bulunuldu.

Motegi ile görüşme

NATO ülkelerinin Tokyo'daki büyükelçileri, hafta içinde Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüşmesinde ittifak ve Japonya arası ilişkileri ele almıştı.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki son durum ele alınmış, ittifak ülkelerinin Hint-Pasifik güvenliğine yönelik vizyonları görüşülmüştü.

NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde temmuzda başkent Ankara'da düzenlenecek.

Madrid 2022

2021-2024'te başbakanlık görevini üstlenen Kişida, 2022'de Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmış ve Liderler Zirvesi'ne katılan ilk Japon başbakan olmuştu.

Ertesi yıl Japonya ve NATO, deniz güvenliği, uzay, siber alan ve dezenformasyonla mücadele dahil 16 farklı alanda işbirliğinin ilerletilmesi konusunda anlaşmıştı.

Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore NATO Zirvesi'ne hükümet temsilcileri gönderebiliyor.

Kaynak: AA

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
