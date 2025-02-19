Kişida'ya Saldıran Zanlıya 10 Yıl Hapis Cezası

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Japonya'da mahkeme, 2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio'ya saldıran zanlıyı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eski Başbakan Kişida'ya saldıran 25 yaşındaki Kimura Ryuji hakkında görülen davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme, "Görevdeki bir başbakanı hedef alarak halk arasında endişeye neden olmakla" suçlanan Kimura'yı 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olay

Dönemin Başbakanı Kişida, 15 Nisan 2023'te Wakayama'da seçim konuşması yaparken bir patlama sesi duyulmuştu.

Yerel medyaya yansıyan videolarda, Kişida'nın bulunduğu yere gümüş silindirik bir boru şeklinde sis bombası fırlatıldığı görülmüştü.

Kişida yara almadan tahliye edilirken, biri polis olmak üzere iki kişi hafif yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak Hyogo eyaletinin Kawanişi kentine kayıtlı Kimura Ryuji gözaltına alınmıştı.