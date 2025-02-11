Kışın Güzellikleriyle Aşk Acısını Unutturan Ulukaya Şelalesi

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'Aşk acısını arındıran' şelalede kar güzelliği

BARTIN - Bartın'da, suyundan içeni, mendilini ıslatanı ve yüzünü yıkayanları aşk acısından arındırdığı rivayet edilen Ulukaya Şelalesi, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından turkuazdan yeşil ve beyaza uzanan renk cümbüşü görenleri etkiliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Ulukaya köyündeki mitolojik hikayeye göre, aşk tanrısı Eros'un, eşinin kendisini sevmemeye başlaması nedeniyle intihar eden Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtulduğuna inanılan Ulukaya şelalesi, her mevsimde ayrı bir görsel güzelliğe neden oluyor. Yaz ve baharlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği şelale günlerdir bölgede etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza örtü ile kaplandı. Yüksek ve güneş almayan bölgelerindeki kardan örtü daha bekirgin bulunan Ulukaya şelalesi ve Ulukaya kanyonu, kış mevsisminde bölgeye gelen turistlere turkuazdan, yeşil ve beyaza uzanan renklerle adete görsel şölen sunuyor.

Muhteşem manzarası bulunan Ulukaya şelalesi ve kanyonu,

1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından doğal sit alanı ilan edilirken, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi.

İulıs ilçe merkezine 17 kilometre uzaktaki 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 20 metre yüksekten dört mevsim akan şelale her mevsim kartpostallık manzarası ile de her mevsim ziyaretçilerin ilgisini görüyor.