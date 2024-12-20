Kışın Kaplıca Keyfi

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Buz gibi havada kaplıca keyfi yapıyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçende bulunan doğal kaplıcalara akın eden vatandaşlar kışın dondurucu soğukta kaplıca keyfi yaşıyor.

Güroymak ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yer alan Budaklı köyü kaplıcaları, yılın her döneminde doğal güzellikleri ve şifalı suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle kış aylarında karla kaplı doğanın içinde sıcak su keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar, soğuk hava şartlarına aldırış etmeden kaplıcaya akın ediyor. Sıcaklığı 40 dereceyi bulan Budaklı kaplıcaları, doğal termal su kaynağı olarak bölge halkının vazgeçilmez adreslerinden biri. Hava sıcaklığının eksi 15-20 derecelere kadar düştüğü kış aylarında bile kaplıcada yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Doğal jakuzi etkisi oluşturan kaplıca suyu, vücudu dinlendirici ve sağlık açısından faydalı özellikleriyle biliniyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, sıcak termal suda yüzmenin yanı sıra, kışın karla kaplı doğa manzarasının tadını çıkarıyor. Yanlarında getirdikleri tepsiler dolusu meyveyle adeta piknik havasında keyifli anlar yaşıyorlar. Elma, portakal, nar gibi çeşitli meyveleri kaplıca içinde tüketen vatandaşlar, bu doğal ortamda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşıyor. Kentin doğal zenginliklerinden biri olan Budaklı Kaplıcaları, karla kaplı dağların arasında adeta bir sıcaklık cenneti olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kışın ortasında kaplıca keyfi yaşayan vatandaşlardan Veysel Tüzün, yeni yeni keşfetmeye başladıkları kaplıcaya iki yıldır özellikle kış aylarında düzenli olarak yüzmeye geldiklerini ifade etti.

Hava sıcaklığının eksi 15-20 derece olduğu bölgede kaplıca suyunun 40 derecelerde olduğunu kaydeden Tüzün, "Dışarısı buz gibi ancak kaplıcanın içi sıcacık. Dışarda beyaz kar örtüsü var. Ama biz burada bu mevsimde yüzme keyfi yaşayabiliyorum. Bu büyük bir nimet. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kaplıcanın hem yaz aylarında hem de kışın sürekli yoğun ziyaretçi aldığını anlatan Mehmet Okay ise, arkadaşlarıyla geldiği kaplıca da hem yüzme hem de meyve keyfi yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, Budaklı kaplıcaları, sadece eğlence ve dinlenme için değil, aynı zamanda sağlık turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor. Termal suyun romatizmal hastalıklar, kas ve eklem ağrıları gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Bu özellikleriyle hem yerli halkın hem de çevre illerden gelen misafirlerin ilgisini çekiyor.