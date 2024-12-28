Kışın Trafik Kurtarıcılara Yol Verin

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Kar yağışını dört gözle bekliyorlar

Oto kurtarıcılık yapan Ali Coşkun:

"Kış aylarında işlerimiz yoğunlaşıyor"

"Ambulansa, itfaiyeye yol verdikleri kadar biz de vermeliler bizde önemliyiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de oto kurtarıcılık yapan Ali Coşkun, kış aylarında kar yağışının olması nedeniyle kazaların arttığına ve mesailerinin yoğunlaştığına değinirken, olay yerine hızlı ulaşıp trafiği rahatlatmaları için sürücülerin kendilerine yol vermesini istedi.

Kış aylarının gelmesiyle özellikle kar ve buzlu havalarda çekicilerin mesaisi artıyor. Kazalı araçların kaldırılma işi ise araç çekicilerine düşüyor. Trafik kazalarının yanı sıra yolda kalan araçları da kaldıran kurtarıcılar, yolun açılmasında büyük öneme sahip. Bundan dolayı kar ve buzlu havaları bekleyen çekicilerin sürülerden isteği ise yolda kendilerine yol önceliği verilmesi. Ambulans gibi trafikte öneme sahip olunması gerektiğini belirten oto kurtarıcı Ali Coşkun, sürücüleri bu konu da daha duyarlı olmaya çağırdı.

"Olay yerine ulaşıp o aracı oradan kaldırmamız trafiği rahatlatacak"

Konuyla alakalı konuşan ve işlerinin kış aylarında yoğunlaştığını belirten oto kurtarıcı Ali Coşkun, "Kış aylarından insanların ihmalinden dolayı işlerimiz biraz daha çoğalıyor. Lastik takılmaması, araçların kışlık bakımlarının yapılmamasından dolayı bizim işlerimiz hızlanıyor. Kış aylarında en çok lastiği kötü olan ve fren bakımını yaptırmayan araçlar kaza yapıyor. Genellikle bakımsız araçlar yolda kalıyor. Bir yere gideceğimiz zaman da trafikte insanlar bize yol vermiyor. Bir ambulansa, itfaiyeye yol verdikleri kadar biz de önemliyiz aslında. Bir an önce olay yerine ulaşıp o aracı oradan kaldırmamız trafiği rahatlatacak. Ancak, insanlar bunun bilincinde değil. Bize karşı daha duyarlı olurlarsa, yol verirlerse trafik akışını hızlandırabiliriz ve daha başka bir kazanın olmasını önleyebiliriz. O yüzden sürücülerden bize yol vermelerini rica ederiz. İnsanlar üzerimize kırıyorlar, önümüze geçiyorlar. Halbuki biz o yolu trafiğe açmak için mücadele ediyoruz, daha hızlı gitmemiz gerekiyor. İnsanlar duyarsız olduğu için trafikte bu sorunları yaşıyoruz" dedi.

"lastik bakımımızı ve frenlerimizi yaptırıyoruz"

Oto kurtarıcı araçlarının kış bakımları hakkında da konuşan Coşkun, şöyle konuştu; "Kışa girerken biz de en başta lastik bakımımızı ve frenlerimizi yaptırıyoruz. Bizim için en önemlisi lastik. Normal mekanik bakımları da yaptırdığımızda kış aylarında rahat oluyoruz. Biz genelde çektiğimiz her araca faturamızı kesiyoruz. Gerekirse araçları kaskolu taşıyoruz. Zaten araçlarımızda kaskolar var. Özel kasko istenirse araçları o şekilde taşıyoruz.