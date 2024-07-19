Güncel

Kışın yağan yağmurlarla dolan kuş cenneti kavurucu sıcaklara göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

HATAY - Hatay'da göçmen kuşların yol güzergahında bulunan ve 305 kuş türüne ev sahipliği yapan "Milleyha Kuş Cenneti" sıcak havaya rağmen su seviyesinin yüksek olmasıyla kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kuşların göç güzergahında. Samandağ ilçesinde bulunan "Milleyha Kuş Cenneti" 305 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında etkili olan yağışlarla su seviyesinin arttığı sulak alan, kavurucu sıcaktan bunalan kuşların uğrak noktası. Leylek, yaban ördeği, balıkçıl, sakarca, yeşilbaş, çıkrıkçın, dikkuyruk, kaşıkçın, gri balıkçıl, turna, çulluk, karatavuk, Mahmuzlu kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı bölge, kuş gözlemcilerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alandaki doğal güzellik, drone ile görüntülendi.

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, kış aylarında etkili olan yağışın bölgeyi olumlu etkilediğini belirterek " Havanın çok sıcak olmasına rağmen kuş cennetinde su seviyesi çok iyi durumda çünkü kışın yağan yağmurlar kuş cennetinde çok su bıraktı. Kışın yağış burayı inanılmaz güzel ihya etti. Binlerce ördek geri geldi. Buralara göç devam ediyor. Çok mutlu oldum, burası bir kuş cenneti ve bu kadar yağmur bu canlılar için çok iyi. Buradaki suyun devamlı olması lazım. Çok kuruydu, şuan çok iyi durumda "dedi