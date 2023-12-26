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Kıskançlık İddiasıyla Tartıştığı Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kıskançlık İddiasıyla Tartıştığı Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kıskançlık iddiasıyla tartıştığı eşi Sultan Başer'i tabancayla vurarak öldüren Mikail Başer tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kıskançlık İddiasıyla Tartıştığı Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
26.12.2023 - 21:58,  Güncelleme: 22:00
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kıskançlık iddiasıyla tartıştığı eşi Sultan Başer'i (38) tabancayla vurarak öldüren Mikail Başer (45), tutuklandı.

Olay 24 Aralık'ta Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Başer, 4 çocuğunun annesi Sultan Başer ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Çocukların evde bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mikail Başer, tabancayla eşine ateş açtı. Sultan Başer, kurşunun isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesini duyan komşuların ihbarı ile eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alındı.

? Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mikail Başer, adliyeye sevk edildi. Başer, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA
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