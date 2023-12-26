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Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Öldürüldü - Son Dakika
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Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde Mikail Başer, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Sultan Başer'i tabancayla vurarak öldürdü. Mikail Başer gözaltına alındı.

26.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 09:49
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde Mikail Başer (45) kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Sultan Başer'i (38) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Kayaş Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Mikail ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mikail Başer, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mikail Başer de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultan Başer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Mikail Başer de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Öldürüldü
Kaynak: DHA
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Tutuklama, Adli Tıp, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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