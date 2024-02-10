Kıskançlık Yüzünden Boşandığı Eşini Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Kıskançlık Yüzünden Boşandığı Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

Kıskançlık Yüzünden Boşandığı Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

Burdur'da boşandığı eşiyle çıkan tartışmada kıskançlık yüzünden av tüfeğiyle vurarak öldüren adam tutuklandı. Şüpheli, eski eşinin içkili mekanlarda çalışmasını istemediği için zaman zaman tartıştıklarını söyledi.

10.02.2024 13:44
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BURDUR'da, boşandığı Özlem Şımarık'ı (28) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada apart dairede av tüfeğiyle vurup öldüren Tarık Yılmaz (45), tutuklandı.

Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, önceki gün sabah saatlerinde, geçen yıl boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı Antalya kara yolu üzerindeki apart daireye geldi. Tarık Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Özlem Şımarık, kurtarılamadı.

Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz, ilk ifadesinde Özlem Şımarık'ın içkili mekanlarda çalışmasını istemediğini, kıskandığını, bu yüzden zaman zaman tartıştıklarını söyledi. Olay günü görüşmek için eski eşinin yanına gittiğini belirten Tarık Yılmaz, "Ayrılsak da çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyleyen Yılmaz, araçtaki av tüfeğini alıp Şımarık'ı öldürdüğünü söyledi.

Tarık Yılmaz ile kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Tarık Yılmaz 'Kasten öldürme', 6 kişi ise kendisine yardım ettikleri suçlamasıyla tutuklandı. Diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiftin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 erkek çocuğu ise Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Kaynak: DHA

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