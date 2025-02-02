Kışta Çiçek Açan Erik Ağaçları - Son Dakika
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Kışta Çiçek Açan Erik Ağaçları

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Samsun'da erik ağaçları, kış mevsiminde çiçek açıp meyve verdi. Aşırı soğuk bekleniyor.

02.02.2025 17:38
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Kış günü erik ağaçları çiçek açıp meyve verdi

SAMSUN - Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle "Yalancı bahar" diye adlandırılan sıcak ve güneşli havaya aldanan erik ağaçları kış günü çiçek açıp meyve verdiler.

Samsun'da meyve budama ilinde çalışan Muhammet Özer, İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meyve bahçesindeki ağaçları budarken erik ağaçlarının çiçek açıp meyve verdiğini görünce şaşırdığını söyledi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle "Yalancı bahar" diye adlandırılan sıcak ve güneşli havaya aldanan erik ağaçları Şubat ayında çiçek açıp meyve verdiler.

30 yıldır meyve budama işinde çalıştığını ve Şubat ayında ilk defa çiçek açıp meyve veren erik ağacı ile karşılaştığını söyleyen Muhammet Özer," Mevsimin normal şartlarda soğuk olması gerekirken bitkiler çiçek açıp meyve vermeye başladı. Bu ayda bu eriğin olma şansı sıfırdı. Maalesef iklimsel döngüden dolayı çiçek açıp meyve vermeye başladılar. Bu hafta içinde kar bekleniliyor. Maalesef bu erikler yaşayamayacaklar. Aşırı soğukta bu çiçek ve meyveler yanacaktır. Bu da meyve verimi ve ağaç gelişimini etkileyecektir"dedi.

Kaynak: İHA

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