Kitap Okuma Alışkanlığı Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kademeler arası geçiş sınavlarının daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerine odaklandığını hem Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında hem de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir kez daha gördüklerini belirterek, "Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum." dedi.

Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Tekin, buradaki bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Tekin, tatilde iyi vakit geçirmeleri temennisinde bulunduğu öğrencilere, karnelerini de dağıttı.

Bakan Tekin, daha sonra yaptığı açıklamada, bu eğitim öğretim yılında da fedakarlıklarıyla, örnek davranışlarıyla çocuklara aşıladıkları sevgiden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin 180 iş gününe denk gelen 36 hafta boyunca okullarda örgün eğitim aldığını dile getiren Tekin, "Toplam 18 milyon, net rakamıyla 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1 milyon 224 bin 135'i bu yıl itibarıyla ortaokullardan mezun olup ortaöğretim kurumlarında devam edeceklerdir. Ortaöğretimde ise 1 milyon 150 bin 911 öğrencimiz bugün itibarıyla mezun olacaklar. Hem ortaokullarımızdan mezun olup liselere hem de liselerden mezun olup yükseköğretime devam edecek gençlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, bu yıl okul öncesi ve ilkokula 1 milyon 321 bin 24 yeni kayıt planladıklarını, bunun önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Eğitim öğretim yılı boyunca toplam 1 milyon 216 bin 379 öğretmenle öğrencilere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Tekin, bu öğretmenlerden 1 milyon 69 bin 826'sının resmi, diğerlerini ise özel öğretim kurumlarında görev yaptığını söyledi.

LGS sınavı sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak

LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yapan Tekin, şöyle konuştu:

"10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl tercih portalında yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturduk. LGS sınavında çocuklarımızın aldıkları skorlara göre, Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacakları, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlarının bulunduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza, ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. 10 Temmuz'da açıkladıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da uygulanmaya başlanacak"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ikinci eğitim öğretim yılının tamamlandığını belirten Tekin, "Önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3'üncü, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim öğretim hayatımızda devam edecek." dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmalara da değinerek, eğitim öğretim yılının ilk yarısında çevre sevgisi ve duyarlılığı, ikinci yarısında ise bayrak sevgisi ve bayrağın anlamına ilişkin etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Ramazanda "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosuyla okullarda çocukların merhameti, yardımlaşmayı, dayanışmayı içselleştirdiği bir dizi etkinlik başlattıklarını hatırlatan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da nisanda "Maarifin Kalbinde Çocuk" mottosuyla ulusal egemenlik, demokrasi, çocuk hakları gibi konularda farkındalık eğitimleri yaptıklarını belirtti.

Tekin, okul güvenliğinden sınav ölçme değerlendirme mekanizmalarına, kademeler arası geçiş sınavlarına hazırlıktan Bakanlık yönetim sistemine kadar her alanda yapay zeka destekli yazılımlarla yıl boyunca öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hizmet sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Velilerimizden istirhamım, çocuklarına bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları"

Yabancı dil öğrenimine destek amacıyla başlatılan "DİLİM" uygulamasına ilişkin bilgi veren Tekin, uygulamanın iki dil üzerinden kurgulandığını, Türkiye'deki yabancılara ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının çocuklarına Türkçe öğretmenin yanı sıra İngilizce öğretimine yönelik hazırlandığını, ilk haftasında 150 binden fazla kişi tarafından indirildiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim takviminin eylülde başlayacağını dile getiren Tekin, velilere ve öğrencilere şu çağrılarda bulundu:

"Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Onlara 'Yapın, edin.' gibi talimatlar vermek yerine birlikte yapmaya, zaman geçirmeye çalışmalarını öneriyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza ise şunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek istiyorum, hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük, artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerine odaklanmış durumda. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum."

Tekin, öğretmenlere teşekkür ederek, "Emekleri, çabaları, gayretleri için. Allah hepsinden razı olsun. Herkese iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karne töreni sonrası program, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasının ardından sona erdi.