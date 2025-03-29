Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Karşı Yayımlanacak Strateji Belgesine İlişkin Genelge Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Karşı Yayımlanacak Strateji Belgesine İlişkin Genelge Yayımlandı

Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Karşı Yayımlanacak Strateji Belgesine İlişkin Genelge Yayımlandı

Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge, kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeye yönelik finansal kaynakların kesilmesi, denetimlerin artırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

29.03.2025 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge, kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeye yönelik finansal kaynakların kesilmesi, denetimlerin artırılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, kitle imha silahlarının sadece devletler değil, terör örgütleri ve diğer yasa dışı gruplar tarafından da kullanılabileceği vurgulanarak, bu tehditle mücadelenin zorunluluk olduğu ifade edildi. Genelgede, özellikle bu silahların finansmanını sağlayan kaynakların engellenmesinin kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca kitle imha silahlarının yapımında kullanılan ve ithali, ihracı, transiti yasaklanan madde, malzeme ve ekipmanlar ile transferi yasaklanan teknolojilerin takibi ve bunların gümrük denetimlerinin sıkılaştırılmasının, küresel güvenliği sağlamak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım kararlarına uyum sağladığı ve Mali Eylem Görev Gücü'nün bir üyesi olarak uluslararası standartları benimsediği, bu çerçevede, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve finansal hareketlerin kontrol altına alınması için yeni adımlar atılacağı bildirildi.

Genelgede, ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması, işbirliğinin teşviki ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı alanındaki denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Denetim ve İş Birliği Komisyonu'nun kurulduğu hatırlatıldı.

Komisyonun görev ve yetkileri kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hazırlanan "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi'nin (2025-2029)" MASAK'ın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtilen genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu strateji çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Karşı Yayımlanacak Strateji Belgesine İlişkin Genelge Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
23:38 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
08:51 Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 02:23:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kitle İmha Silahlarının Finansmanına Karşı Yayımlanacak Strateji Belgesine İlişkin Genelge Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement