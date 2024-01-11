Büyükçekmece'de 13 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, vefat yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen, Kıvırcık Ali olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ve MESAM Yönetim Kurulu üyeleri, sanatçının çocukları Eren ve Ceren Özütemiz ile sevenleri katıldı.

Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklamada, "Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlaklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu." dedi.

Ergül, ozanların ölümsüz olduğunu belirterek, "Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden 13 yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

MESAM Başkan Vekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul ise "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. 'Gül tükendi, ben tükendim' gibi ölümsüz eserleri ile halen yaşamaktadır. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır." diye konuştu.