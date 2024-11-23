Kıyafetlerdeki Olumsuz Mesajlara Dikkat - Son Dakika
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Kıyafetlerdeki Olumsuz Mesajlara Dikkat

Doç. Dr. Küçükbezirci, tişörtlerdeki yazıların olumsuz mesajlar taşıdığını uyardı.

23.11.2024 00:25
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Kıyafetlerdeki yazılarda olumsuz mesajlara dikkat

Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci:

"Tişörtlerdeki yazılarla genellikle olumsuz mesajlar veriliyor"

"Yürüyen billboard olmayın"

KONYA - Kıyafetler üzerindeki yabancı dilde yazılan çeşitli yazılarla genellikle olumsuz mesajlar verildiğini belirten Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Yürüyen billboard olmayın. Gönüllü olarak birilerinin mesajlarını taşıyorsunuz" dedi.

Gelişen teknolojiyle beraber internet siteleri ve oyunlar üzerinden yürütülen bilinçaltı faaliyetlerinin yanı sıra kıyafet üzerindeki yazılarla da çeşitli mesajlar veriliyor. Kıyafet üzerindeki subliminal mesajlarla insanları yönlendirmek isteyenler, hedeflerini hemen gerçekleştiremese de normalleştirme aşamasını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkanı, Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Üzerimizde bulunan tişörtlerde ne yazdığı konusunu yıllardan beri eleştiriyoruz, araştırıyoruz. İnsanları bu konuda uyarıyoruz. Bizim buradaki amacımız, özellikle tişört yazıları konusunda insanları bu konuda aydınlatmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz; bakıp görmek, görüp fark etmek yani farkındalık oluşturmak. Tişörtlerde neler var denildiğinde, tişörtlerdeki yazılarla genellikle olumsuz mesajlar veriliyor. Bu olumsuz mesajların içerisinde cinsellik içeren, insan öldürmekle alakalı olan mesajlar var, onun haricinde ülkemizi kötüleyen mesajlar var. O kadar çok mesajlar var ki örneğin islamofobiyle alakalı tişört yazıları var. Yani İslam düşmanlığıyla alakalı yazılar var. Bugün Filistin'de yaşanan, yapılan katliamla alakalı yıllar öncesinde, bir tişört yazısı; hamile kadın, tüfeğin dürbününde bu hamile bayan var, altında da Türkçe olarak söylüyorum 'bir taşla iki kuş yazıyor' tişörtün altında. Kadını öldürmek, toplumu öldürmek demektir. Çocuğu öldürmek, o bebeği öldürmek de toplumun geleceğini öldürmektir" dedi.

"Toplum olarak en çok mazeret üretiyoruz"

Subliminal mesajların her yerde olduğunun altını çizen Doç. Dr. Küçükbezirci, "Fakat insanlara sorduğum zaman tişörtünde ne yazıyor diye, böyle eğilip bakıyor, okuyamıyorum ya da sırtında yazıyorsa diyor ki, 'nasıl okuyabilirim ki.' Ben de diyorum ki 'ya kardeşim bunu alırken ya da ne bileyim evdeyken hiç çıkartıp bakmıyor musun.' Bakıyorum cevabını alıyorum ama bu sefer İngilizce bilmiyorum diyorlar. Ben de cep telefonumu gösteriyorum, burada uygulamalar var, tüm dünya dillerini biliyor. Siz tişörtünüzde ne yazdığını, uygulamaya yazdığınız zaman orada ne olduğunu Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla anlayabiliyorsunuz. Fakat ben şu sözü de çok kullanıyorum 'biz yerli ve milli olarak, toplum olarak en çok mazeret üretiyoruz.' İşte nereden bileyim, ben İngilizce bilmiyorum, Almanca bilmiyorum ya da şu dili bilmiyorum diyorum ama işte onu sözlükle yazıyor. Dijital dünyanın bize sağlamış olduğu olumlu yönlerden bir tanesi bu. İstediğiniz zaman orada sözlüğe girip ne yazdığını görebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Gönüllü olarak birilerinin mesajlarını taşıyorsunuz"

Küçükbezirci, "Benim özellikle toplumumuza tavsiyem, tişört alırken özellikle bilmediğiniz yazıları alıp, birilerinin amaçlarına aracı olmayın. Yürüyen billboard olmayın, en büyük söylediğim söz de bu. Yani bu konuyla alakalı en yaygın olarak yürüyen billboard oluyorsunuz. Gönüllü olarak birilerinin mesajlarını taşıyorsunuz. Olumsuz anlamda o yüzden de dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Yazılı kıyafet giyen gençlerden bazıları bilinçli olarak kullanmadıklarını söylerken, çoğunluğu yazının anlamını bilmeden giydiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyafetlerdeki Olumsuz Mesajlara Dikkat - Son Dakika

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