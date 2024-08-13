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Kıyasıya rekabet: Gençler hyperloop yarışmasında ter döküyor

KOCAELİ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın final süreci, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde başladı. Yarışmaya katılan gençler, hyperloop teknolojisi üzerine geliştirdikleri projeleri sunarak, kıyasıya bir rekabet içerisine girdi.

Yarışmaya katılan ekipler, geleceğin ulaşım sistemi olarak görülen hyperloop teknolojisi üzerine geliştirdikleri projeleri sunarak, büyük ödül için kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Yarışma haftası boyunca takımlar, teknik kontrollerden geçecek ve performanslarını sergileyecekler. Program kapsamında çelik levitasyon gösterileri ve çeşitli oturumlar düzenlenecek. Yarışma sonunda, başarılı olan ilk 3 takım uluslararası bir yarışmaya katılma hakkı kazanacak ve ayrıca destek ödemeleri alacak. Yarışma kapsamında, 21 takım, her biri 80 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 680 bin TL destek alacak. Performans ödülleri, tünel içinde en yüksek hız ve güvenli performansı gösteren takımlara verilecek. Birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye ise 120 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, inovasyon ödülleri kapsamında elektromanyetik levitasyon, itki sistemleri, altyapı geliştirme gibi 5 farklı kategoride toplamda 150 bin TL ödül dağıtılacak.

"Yaptığımız her yeni prototip, bir öncekinden daha iyi oluyor"

Yarışmaya katılan, Hyperbee takımının kaptan yardımcısı Tuba Akbulut, projeleri hakkında bilgi verdi. Akbulut, "2022 yılından beri bu yarışmaya katılıyoruz ve bu yıl 3'üncü aracımızı yaptık. Her sene bir önceki yılın üzerine koyarak ilerliyoruz. Yaptığımız her yeni prototip, bir öncekinden daha iyi oluyor. Şu anda aracımız tamamen hazır. Daha önce bahar kampında gerçekleştirdiğimiz testlerle güzel veriler elde ettik. Şimdi burada, aracımızın tam performansını görmeyi bekliyoruz" dedi.

"Motorun analizlerini ve optimizasyonunu biz yaptık, üretimini ise atölyemizde gerçekleştirdik"

Akbulut, araçlarının iki temel alt sistemi olan itki ve levitasyon üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "İtkiyi, tamamen kendi tasarımımız ve üretimimiz olan lineer senkron motor ile sağlıyoruz. Motorun analizlerini ve optimizasyonunu biz yaptık, üretimini ise atölyemizde gerçekleştirdik. Bu yıl çelik levitasyona geçtik. 2022 yılından beri TEKNOFEST'te farklı levitasyon yaklaşımları vardı; alüminyum ve dönen diskler yaygın olarak kullanılıyordu ancak bu yıl, çelik levitasyon teknolojisini kullanan ilk takımız. Dünyada da bu teknoloji enerji açısından daha verimli ve gelecekte daha çok kullanılacak gibi görünüyor. Bu sene çelik levitasyonumuzu sergileyeceğiz" diye konuştu.

"Fosil yakıt tüketmediği için oldukça çevreci bir sistem"

Hyperloop teknolojisinin, itki sistemi ve manyetik levitasyon sisteminin aynı anda kullanıldığı 5. nesil bir ulaşım aracı olarak tanıtıldığını belirten Hyperbee Takım Kaptanı Hamza Bahadır Çelik, "Bu sistem, vakumlu tünellerde manyetik levitasyonu kullanarak kapsülün hiçbir yere temas etmeden ilerlemesini sağlar. Böylece sürtünmesiz ortamdan da faydalanarak kapsülümüz saatte 1200 kilometre hıza kadar çıkabilir. Bu teknoloji sayesinde uçakların iki katı hızında istediğimiz yerlere ulaşabileceğiz. Aynı zamanda, fosil yakıt tüketmediği için oldukça çevreci bir sistem" dedi.

TEKNOFEST yarışmasına 3 kez katıldıklarını belirten Çelik, "Her sene katıldığımızın üstüne koyarak aldığımız başarıları bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçtiğimiz sene TEKNOFEST'te 3'üncü olduk. Bu sene hedefimiz ise şampiyonluk" diyerek sözlerini tamamladı.

"Bu yarışmanın güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum"

Hyperloop yarışmasının bir başka katılımcısı olan Hermod Takımı'nın Kaptanı Bilgin Bartu Gözüm ise yarışmanın getirdiği zorluklar ve takımın deneyimlerinden bahsetti. Gözüm, "Bu takım olarak üçüncü katılımımız. Tabii ki takımımıza değişiklikler oluyor ama 3 yıldır burayı deneyimleyen bir kadromuz var. Takımımızda burada olmaktan kaynaklanan bir heyecan var ancak benim için bu 3'üncü katılımım olduğu için daha keyifli hale gelmeye başladı. Bu yarışmanın güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takım olarak yaşadıkları zorluklara da değinen Gözüm, "3 yıldır yaptığımız çalışmayı burada bir araya getiremedik. En azından bu yıl bunu başarmayı hedefliyoruz. Her yıl, hatta her ay yeni bir sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Bu, sorun çözme becerimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Geçen bahar kampında motorumuz yandı. 2 hafta önce arkadaşlar onun onarımını gerçekleştirdiler. Batarya paketimizde problem çıktı, onu çözmeye çalışıyoruz. Bu tür birçok ufak tefek sorunlarla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.