21.05.2026 12:43  Güncelleme: 12:54
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçildi. Kaynak ve yetki sorunlarına odaklanacaklarını belirten Aras, belediye sayısının 120'ye ulaştığını duyurdu.

(MUĞLA)- Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi. Başkan Aras, "Yeni dönemde de özellikle kaynak ve yetki sorunları başta olmak üzere yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlara odaklanacağız. Belediyelerin sesi olan, çözüm üreten ve ortak aklı büyüten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği seçimleri, İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 113 belediyenin üye olduğu birlikte yapılan seçimde katılımcıların tamamının oyunu alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeniden Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Seçimler sonrası 113 olan üye belediye sayısı yeni katılan belediyelerle birlikte 120'ye ulaştı.

BAŞKAN VEKİLLERİ VE ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kıyı Belediyeler Birliği seçiminde 1. Başkan Vekilliği'ne İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2. Başkan Vekilliği'ne ise Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin seçildi. Kıyı Belediyeler Birliği encümen üyeliklerine ise Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.

BAŞKAN ARAS'TAN DAYANIŞMA VURGUSU

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geride kalan iki yıllık süreçte belediyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, kentlerin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve birliğin daha aktif ve güçlü bir yapıya kavuşması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aras, "Yeni dönemde de özellikle kaynak ve yetki sorunları başta olmak üzere yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlara odaklanacağız. Belediyelerin sesi olan, çözüm üreten ve ortak aklı büyüten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birliğimiz Anadolu'nun dört bir yanından belediyelerin oluşturduğu büyük bir dayanışma ailesi. Bugün 120 üyeye ulaşan Kıyı Belediyeler Birliği'ni güçlendirerek hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu. Başkan Aras, görev süresi boyunca emek veren tüm encümen üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde birlikte görev yapacak encümen üyeleriyle birliği daha ileriye taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

