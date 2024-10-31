Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Protesto Etti

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(MUĞLA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin, "Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, yargının bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak kalması gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye olan bağlılığımızla, Prof. Dr. Ahmet Özer'in maruz kaldığı bu hukuksuz süreci asla kabul etmiyor, halkın iradesine sahip çıkmak adına sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" açıklamasını yaptı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına ilişkin birlik adına yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuka ve demokratik değerlere aykırı bir şekilde gözaltına alınmasını, tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını derin bir kaygı ve üzüntü ile takip ediyoruz. Ahmet Özer, halkın demokratik iradesiyle, oyların neredeyse yarısını alarak seçilmiş bir belediye başkanıdır. Halk iradesine yönelik bu müdahale, yalnızca Esenyurtluların değil, tüm yurttaşlarımızın demokratik haklarına ve tercihlerine bir saldırıdır. Prof. Dr. Ahmet Özer'e yönelik yapılan bu uygulamalar, ülkemizin temel değerlerine,demokrasimize ve hukuk sistemine olan güveni sarsmaktadır. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler, yurttaşlarımızın özel hayatına, konut dokunulmazlığına ve ifade özgürlüğüne yönelik güvenceler sağlamaktadır; fakat bu süreçte yaşananlar, tüm bu temel hakların ihlali anlamına gelmektedir. Seçilmiş bir belediye başkanına yapılan bu muamele, sadece yargı bağımsızlığına değil, demokratik yapımıza da zarar vermektedir. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, yargının bağımsız ve tarafsız bir kurum olarak kalması gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye olan bağlılığımızla, Prof. Dr. Ahmet Özer'in maruz kaldığı bu hukuksuz süreci asla kabul etmiyor, halkın iradesine sahip çıkmak adına sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."