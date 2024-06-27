Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni'nden plajlarla ilgili bilgilendirme - Son Dakika
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni'nden plajlarla ilgili bilgilendirme

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni\'nden plajlarla ilgili bilgilendirme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni'nde yapılan toplantıda, ilçedeki halk plajlarında uygulanan ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti ile plajların devralınması için izlenmesi gereken yasal süreç hakkında bilgi verdi.

27.06.2024 15:42  Güncelleme: 15:48
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(AYDIN) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni encümeni ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki halk plajlarında yaşama geçirilen ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması ile plajların devralınması için izlenmesi gereken yasal süreç hakkında üyelere bilgi verdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni encümeni ilk toplantısını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yönetiminde İzmir'de yaptı. Toplantıda, Başkan Günel tarafından Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni'nde bulunan belediye başkanlarına, ilçedeki halk plajlarında başlatılan ve memnuniyetle karşılanan ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının detayları hakkında bilgi verildi. Plajları devralma konusunda izlenmesi gereken yasal süreç anlatıldı.

Kaynak: ANKA

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