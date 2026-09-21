Kıyı Emniyeti, İstanbul Boğazı'nda arızalanan ANI STAR'ı Büyükdere'ye demirletti - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti, İstanbul Boğazı'nda arızalanan ANI STAR'ı Büyükdere'ye demirletti

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Romanya'ya seyrederken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan 98 metrelik ANI STAR, Kıyı Emniyeti tarafından Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörleri gemiyi yedekleyip çekti.

İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, İstanbul'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli açıklarında makine arızası yaşayan "ANI STAR" isimli 98 metre boyundaki kuru yük gemisinin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-6 ve Kurtarma-3 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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