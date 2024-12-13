Kıyıköy\'de İzinsiz Ağ Ele Geçirildi

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Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize izinsiz serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Panayır İskelesi mevkiinde denizde misina ağ bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler ağın izinsiz olarak denize serildiğini tespit etti. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağ bölgeden toplandı.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla mücadele ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.