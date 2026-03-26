Kız Arkadaşını Alıkoyan Şahıs Tutuklandı

İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan ve Ankara'da yakalanan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, B.Y. kız arkadaşı Ş.B'yi işten dönerken evine bırakmak vaadiyle arabasına aldı.

İkili arasında çıkan tartışma sonucu B.Y. kız arkadaşını evine bırakmaktan vazgeçerek Ankara'ya doğru hareket etti.

B.Y, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'nde otomobilden inmek isteyen Ş.B'yi darbederek engelledi.

Bariyere çarptıktan sonra yoluna devam eden B.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan otomobil, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri'ne geldiğinde otoyol jandarması tarafından önü kesilerek durduruldu.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.