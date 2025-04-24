Kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

İzmir'de, kız arkadaşını öldüren Cemal Kusuvoğlu'na ceza teslimi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

24.04.2025 10:03
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İzmir'de, kız arkadaşı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ilk derece mahkemede 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak istinafta cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu'na verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesini tamamladı.

Maktul Özlem Eryakşi'nin (37), olay günü karın bölgesine bir el ateş edilerek yaralandığı belirtilen kararda, sanık Cemal Kusuvoğlu'nun eylemi sonrası pişmanlık duyup 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediği kaydedildi.

Olay yerine giden polis memuru S.S'nin, sanığın kendilerine, "Abi ben vurdum, acil götürelim." dediği şeklindeki ifadesi de gerekçeli kararda yer aldı.

Maktulün intihar etmesinin, şakalaşma sırasında silahın patlamasının ya da tabancayla kendisini sol karın bölgesinden vurmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekilen kararda, sanığın, kız arkadaşının solak olduğu yönündeki ifadesinin de Eryakşi ailesi tarafından doğru bulunmadığı belirtildi.

Kararda, sanık tarafından olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yapılan görüşmede görevlinin, "Peki bunu yapan şahıs kim" sorusu üzerine sanığın, "Benim benim. Ben buradayım, hadi gelin alın beni" şeklinde ikrara dayanan beyanlarda bulunduğu vurgulandı.

Sanığın cinayeti kasten işlediği ifade edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanık her ne kadar maktul Özlem'in yarasına tampon yaptığını belirtmiş ise de hüküm mahkemesince dinlenen ve ilk müdahaleyi yapan sağlık personelinin tampon yapılmış olduğunu doğrulamadıkları, bundan dolayı sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmış, bu nedenle savunmalarına itibar edilmemiştir."

İlk derece mahkemesince verilen haksız tahrik indirimi kaldırıldı

Gerekçeli kararda, ilk derece mahkemesinin "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediği kararında hukuka aykırılık bulunmadığı aktarılarak, şöyle denildi:

"İlk derece mahkemesince 'sanık ile maktulün birlikte yaşadıkları, olay gecesi tespit edilemeyen bir şekilde aralarında yaşanan tartışma sonucu sanığın eylemini gerçekleştirdiği ve bu durumun sanık lehine haksız tahrik oluşturduğu' gerekçesiyle sanığın cezasından indirim yapılmasına karar verilmiş ise de sanığın, 'olay günü Özlem'le tartışmamız yoktu, aramızda bir tartışma, kavga, sıkıntı yoktu' şeklindeki savunmaları, maktulden sanığa yönelen haksız tahrik teşkil eden bir söz ve davranış bulunmadığı anlaşılmaktadır. sanık hakkında yeterli ve yasal olmayan gerekçe ile haksız tahrik indirimi uygulanması suretiyle eksik ceza tayini nedeniyle ilk derece mahkemesi hükmü bu yönüyle hukuka aykırı bulunmakla, sanık lehine haksız tahrik koşulları oluşmadığından sanığın cezasından indirim uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar vermek gerekmiştir."

Bu kapsamda, sanık Kusuvoğlu'na kız arkadaşı Eryakşi'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve indirim uygulanmadığı bildirildi.

Gerekçeli kararın son bölümünde, mahkeme heyetinde bulunan bir hakimin, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetini gerektirecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği düşünülerek beraatine karar verilmesi gerektiği düşüncesi de yer aldı.

Davanın geçmişi

Konak ilçesinde 25 Kasım 2022'de Özlem Eryakşi (37), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun ruhsatsız tabancasıyla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Cemal Kusuvoğlu, Eryakşi'nin intihar ettiğini öne sürmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kusuvoğlu hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme, "haksız tahrik indirimi" uygulayarak cezayı 24 yıl olarak belirlemişti.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi ise sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini hükmetmişti.

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Kaynak: AA

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