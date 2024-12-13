Kız çocuklarının okullaşma oranı %94,21

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 94,21 olduğunu belirterek, 14 ildeki 50 pilot okulda devamsızlık sorununu azaltmaya yönelik entegre bir önleme, müdahale ve telafi modeli uygulandığını, kız pansiyonlarının sayısının 224'e ulaştığını belirtti. Tekin'in yanıtını değerlendiren Gürer, "Kırsalda köy okulları mutlaka açılmalıdır. Okullaşma oranı da bakanlığın mevcut projelerine rağmen hedeflerin tutturulamamasının sorunların başka bir yönüdür. Eğitimin eşitlik temelinde ilerlemesi için kız çocuklarının eğitim erişimindeki engellerin kaldırılması da şarttır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14-17 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranındaki düşüşü, Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Gürer, Tekin'e şu soruları yöneltmişti:

"Kız çocuklarının okullaşma oranındaki düşüşün nedenleri nelerdir? Genel okullaşma oranının hedefin altında kalması, hangi eğitim politikası eksikliklerini ortaya koymaktadır? Taşımalı eğitim sisteminin kız çocuklarının okullaşma oranında gerilemeye yol açtığı düşünülmekte midir? Bu düşüşü tersine çevirmek için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Ailelerin ekonomik durumu, erken yaşta evlilik ve çalışma gibi sosyal faktörlerin bu gerilemedeki etkisi nedir?"

Tekin, Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta; Milli Eğitim Örgün Eğitim İstatistikleri verilerine göre, 14-17 yaş grubundaki net okullaşma oranlarının kız öğrencilerde yüzde 94,21; erkek öğrencilerde yüzde 94,77 olduğunu ve genel ortalamanın yüzde 94,50 olarak belirlendiğini ifade etti.

Bakan Tekin, "2021-2024 yılları arasında IPA II fonu desteğiyle 'Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi' kapsamında, 14 ildeki 50 pilot okulda devamsızlık sorununu azaltmaya yönelik entegre bir önleme, müdahale ve telafi modeli uygulandı. Bu model, kız çocuklarına odaklanarak mentorluk, ev ziyaretleri, veli ve öğrenci bilgilendirme seminerleri, yaratıcı eğitim faaliyetleri ve telafi dersleri gibi çok yönlü tedbirlerle devamsızlık ve okul terk sorunlarına müdahale etmeyi amaçladı. Aralık 2024 itibarıyla kız pansiyonlarının sayısı 224'e ulaştı. Ayrıca, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 409 okulda kız öğrenciler için tahsis edilmiş 48 bin 986 kontenjan kapasiteli pansiyon bulunmaktadır. Kasım 2024 itibarıyla bu pansiyonlardan 25 bin 824 kız öğrencimiz yararlanarak yatılı eğitim görmektedir" dedi.

"Eğitimin eşitlik temelinde ilerlemesi için kız çocuklarının eğitim erişimindeki engellerin kaldırılması da şarttır"

Bakan Tekin'in yanıtını değerlendiren Gürer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli eğitimde sorunlu bir süreç yaşanmaktadır. Okulların hijyen dokusunun sorun olmasından atanmayan öğretmenlere ve de 10 ay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılan hizmet verenlere kadar yaşanan süreç yanında eğitim kalitesi de gerilemiştir. Kadrolu, sözleşmeli, vekil ücretli gibi öğretmenler ayrıştırılırken öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili de düzenleme gereksinimi vardır. 6 bin kapalı köy okulu nedeniyle taşımalı eğitim de sorunludur. Taşımalı eğitim veli ilişkisi bozarken çocuklar gün doğarken yola çıkmakta, aileden uzak yeterli beslenme dahi olmadan okumaya çalışmaktadır. Özellikle kız çocukları köyden uzak okullara gönderilmesi sorun olmakta ve bu nedenle eğitimden kopan kızlarımız da olmaktadır. Kırsalda köy okulları mutlaka açılmalıdır. Öğrenci sayısı bakılmadan her öğrenci için köyde eğitim sürdürülmelidir. Okullaşma oranı da bakanlığın mevcut projelerine rağmen hedeflerin tutturulamaması sorunların başka bir yönüdür. Özellikle ekonomik zorluklar, erken yaşta evlilikler ve taşımalı eğitim sisteminin dezavantajları göz önüne alınarak daha kapsamlı politikalar yaratılmalıdır. Eğitimin eşitlik temelinde ilerlemesi için kız çocuklarının eğitim erişimindeki engellerin kaldırılması da şarttır."