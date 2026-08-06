Kız Kardeşler Tarıma Dönüş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kız Kardeşler Tarıma Dönüş Yaptı

Kız Kardeşler Tarıma Dönüş Yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite mezunu Ayşe ve Özge Ölmez, ata topraklarına dönerek çiftçilik yapıyor ve kadınlara ilham veriyor.

İZMİR'de yaşayan üniversite mezunu kız kardeşler Ayşe Ölmez Adalı (28) ve Özge Ölmez (23) eğitim aldıkları alanda masa başında çalışmak yerine ata toprağına dönerek çiftçilik yapmaya başladı. Kurdukları markayla ata mesleğini modern pazarlama yöntemleriyle geleceğe taşıyan kardeşler, bölgedeki kadınlara da ilham oluyor.

Kınık ilçesinde yaşayan kız kardeşler Ayşe Ölmez Adalı ve Özge Ölmez, üniversite eğitimlerinin ardından şehir hayatı yerine ata topraklarını seçti. Ayşe Ölmez Adalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, kardeşi Özge Ölmez de Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitim aldıkları alan yerine tarlada çalışmayı tercih etti. İki kız kardeş, hem ata mesleğini yapıyor hem de kadınlara ve gençlere rol model olmayı başarıyor.

'TÜTÜN SEPETLERİNİN İÇİNDE BÜYÜDÜK'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 2021'de bankacılık sektöründe çalışmaya başladığını söyleyen Ayşe Ölmez Adalı, "4,5 yıllık bankacılık yaptıktan sonra geçen yıl mart ayında istifa ederek tekrar tarıma yöneldim. İnsan hep köklerine hasret duyuyor. Tarıma hevesim ve heyecanım vardı. O yüzden geri dönmek istedim. Çok küçükken ailem tütüncülükle uğraşıyordu. Tütün sepetlerinin içinde büyüdük. Çocukluğum, gençliğim tarlada geçti. Her şeyimizi topraktan kazandık. Babam topraktan kazandığıyla bizi üniversitede okuttu" dedi.

Üniversite eğitimi aldığı için pişman olmadığını, okumanın her kadın için gerekli olduğunu aktaran Ayşe Ölmez Adalı, "Biz baba mesleğine döndük. Bazı insanlar 'çiftçi olacaksanız niye okudunuz?' diyor. Bu öyle bir şey değil. Biz bölgemizin ürünlerini daha iyi tanıtıp, pazarlayabiliyoruz. Üniversite bize pazarlama açısından bir başarı kazandırdı. O yüzden pişman değilim. Tekrar üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini okumak istiyorum. Zaten bu işin içindeyiz. O yüzden böyle bir yol seçtim" diye konuştu.

'BABAMIN DESTEĞİ ÇOK FAZLA'

Kardeşiyle birlikte çalıştığı için rahat ettiğini belirten Adalı, "Birlikten kuvvet doğar. İş bölümlerimiz var. Özge daha çok içerik üretmeyle, tarladaki lojistik süreciyle, siparişlerimizle ilgileniyor. Ben daha çok pazarlama tarafındayım. Bölgemizde kendi ürünlerimizi yetiştirebildiğimiz yere kadar, dokunabildiğimiz yerlere kadar götürmeyi ve pazarlamayı hedefliyoruz" dedi.

Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam olmasa biz de bu kadar başarılı olup da bir ivme yakalayamazdık. Babamın desteği çok fazla. Kardeşimle birlikte 'Canımköy' markasını kurduk, ürünlerimizi pazarlıyoruz. Kendi bölgemizin, köyümüzün, etrafımızdaki ürünleri de tanıtmak istiyoruz. Hayallerimiz var. Biz 2 kız kardeş olarak kendi köyümüzdeki kadınları da bu işe dahil etmek, kooperatifleşmek istiyoruz. Çok yakın zamanda kooperatifimiz kurulacak. Burada kendi köyümüzdeki kadınlarla birlikte her kadının en iyi ürettiği ürünü e-ticaret ve çeşitli platformlarda satışa sunacağız."

'ABLAM EN BÜYÜK YOL GÖSTERİCİM OLDU'

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunu Özge Ölmez ise, "Mezun olur olmaz kendimi tarlada buldum. Baba mesleği çiftçiliği sürdürmeye devam ediyorum. Ablamla birlikte tarlada çalışıyoruz. Tarlanın içinde büyüdük. Üretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak büyüdük. Babam bizi tarlanın içerisinde yetiştirdi. Tarladan kopamadık. Ablam 4 yıl bankacılık yaptıktan sonra çiftçiliğe dönüş yaptı. Ben de kurumsal bir şirkette çalışmak istemiyordum. Doğallıktan kopup da bir masa başı işte çalışmak istemedim. Babam daha çok kurumsal bir işte çalışmamı istiyordu ama ablamın desteğiyle tarlada çalışmaya başladım. Ablam bu süreçte hem en büyük destekçim hem de en büyük yol göstericim oldu" ifadelerini kullandı.

Zincir marketlerle iletişim kurarak marketlere domates ve kapya biber tedarik ettiklerini aktaran Ölmez, "Çevremizde birçok kişi kapya, domates üretiyor ama biz üniversite mezunu olduğumuz, iletişimimizi güçlendirdiğimiz için böyle bir katkısı oluyor" dedi. Ölmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiftçilik gerçekten çok zor bir meslek ama zor olduğu kadar da fazlasıyla kıymetli. Üretimin ne kadar değerli olduğunu artık gençlerin fark etmesi lazım. Üretmek, toprağın içinde olmak çok kıymetli bir şey. Üretemezsek yaşayamayız."

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Kardeşler Tarıma Dönüş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:11:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kız Kardeşler Tarıma Dönüş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.