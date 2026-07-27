Kız Kulesi'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Dümen arızası nedeniyle sürüklenen 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
İSTANBUL'da Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde bir kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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