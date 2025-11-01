Kız Yurdunda Bıçaklı Kavga

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan L.D. ile R.İ. arasında akşam saatlerinde çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 23 yaşındaki R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan 23 yaşındaki L.D. ise polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan L.D., ifadesinde, oda arkadaşı R.İ., ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
