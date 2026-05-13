Kızamık Vakalarında Artış, Bakanlık Şeffaflık Sağlasın

13.05.2026 18:01
CHP'li Kayıhan Pala, kızamık vakalarının arttığını ve Bakanlık'tan verilerin açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, doktorlardan kızamık vakalarının arttığına ilişkin bildirimler aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na güncel verileri kamuoyuyla paylaşma çağrısı yaptı. Pala, aşılama oranlarındaki düşüşün salgın riskini artırdığını söyledi.

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, doktorlardan kızamık vakalarının arttığına ilişkin bildirimler aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na hastalığa ilişkin güncel verileri açıklama çağrısında bulundu.

Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Sahadan kızamık vakalarının arttığına ilişkin meslektaşlarımızdan bildirimler geliyor. Daha dün akşam bir meslektaşımız İstanbul'da kızamık ön tanısı düşündüğü bir hastayla ilgili bilgi verdi ve bazı sağlık çalışanlarında da artık kızamık olgularına rastlandığını söyledi."

Sağlık Bakanlığı, kızamık vakalarına ilişkin güncel verileri açıklamıyor. Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına da baktığımızda maalesef bir yıldan uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı bu veri tabanına da herhangi bir bilgi göndermemiş. Ne kızamık olgu sayıları güncel olarak biliniyor ne de bunların yaş grupları, aşılı olup olmadıklarına ilişkin bilgi var. Neden Sağlık Bakanlığı bu bilgileri gizliyor anlamak mümkün değil.

"AŞILAMA YÜZDE 92'LERE DÜŞTÜ"

Ama öte yandan uzun süredir dile getirdiğimiz gibi başta İstanbul olmak üzere kızamık bağışıklık oranının azalması, aşılama oranlarının yüzde 92'lere kadar düşmüş olması zaten bir salgın ihtimalini ortaya çıkarıyor.

KIZAMIK SALGINI İHTİMALİ

Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına baktığımızda 2026 yılının yalnızca Ocak ve Şubat aylarına ait şüpheli vaka sayılarını görüyoruz. Ocakta 236, Şubat'ta 251 vaka var ve bu vakalara baktığımızda Türkiye'nin yeni bir kızamık salgınıyla karşı karşıya kalma ihtimali ortaya çıkıyor.

Buradan Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha sesleniyoruz: Yazılı soru önergelerimize yanıt vermiyorsunuz, kamuoyuna açıklama yapmıyorsunuz. Oysa kızamık, aynen boğmaca gibi aşıyla önlenebilir hastalıkların en önde gelenlerinden bir tanesi. Kısa zamanda topluma, meslektaşlarımıza bilgi verin ve gerçekten eğer kızamık salgınına doğru giden bir vaka artışıyla karşı karşıya kalıyorsak veriye dayalı olarak bunları tartışalım. O zaman hangi önlemlerin alınacağı ve alınması gerektiği de toplumla paylaşılmış olur.

Önemli bir sağlık sorunu aşıyla önlenebilir. Buna rağmen vakalardaki artış ve meslektaşlarımızdan gelen bildirimler bizi Sağlık Bakanlığı'na şeffaf davranma çağrısı yapmak zorunda bırakıyor.

Tekrar ediyorum, Sağlık Bakanlığı ivedi olarak kızamık vakaları konusunda bunların yaş dağılımları, meslek dağılımları, çünkü erişkinlerde de görüldüğü anlaşılıyor, ve aşılı olup olmadıkları konusunda bilgiyi ivedi olarak toplumla paylaşmalıdır."

Kaynak: ANKA

