Kızıl tilkiye kötü muameleye soruşturma

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde yakaladığı kızıl tilkinin boynuna ip bağlayıp kötü muamele ettiği anları sosyal medyadan paylaşan kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada yaptıkları araştırmalarda Ardıçlı Mahallesi'nde bir kişinin yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yaptığı videoyu paylaştığını belirledi.

Videoyu paylaşan kişinin kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.