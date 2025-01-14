Kızılay 2024'te Geniş Kapsamlı Yardım Faaliyetleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay 2024'te Geniş Kapsamlı Yardım Faaliyetleri Gerçekleştirdi

Bilecik Kızılay Şubesi, 2024'te gıda, nakdi ve eğitim yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

14.01.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesince, 2024 yılında nakdi, gıda, eğitim, giyim ve nakdi yardım ile kan bağışında bulunuldu.

Şube Başkanı Murat Ateş, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden gönüllülerinden destek alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Türk Kızılayı'nın, kan temini sağlama konusunda sorumluluğu olan, afet ve acil durumlarda beslenme konusunda ana sorumluluklarını yerine getirdiğini aktaran Ateş, şu bilgilere yer verdi:

"2024 yılında ilimizde 78 hisse yurt dışı ve 4 hisse yurt içi ile 13 hisse Filistin kurban bağışı olmak üzere 95 hisse bağış, ramazan ayında fitre, fidye ve zekat olarak toplam 230 bin 602 lira bağış, gıda yardımları için 126 bin 746 lira tutarında 278 gıda kolisi ile genel bağış ve Filistin insani yardımları için de 86 bin 355 lira nakdi bağış alınarak genel toplamda 978 bin 853 lira bağış emanet olarak teslim alınmıştır. Sosyal yardım çalışmaları kapsamında binlerce ihtiyaç sahibinin kapısını çalarak yardım malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz ayni yardımlarda, 236 haneye gıda kolisi, 561 haneye 1284 kurban payı et konserve, 137 haneye 573 parça temizlik malzemesi, 944 haneye 15 bin 831 parça giyim malzemesi ve 13 haneye alışveriş çeki teslim edildi. Nakdi yardımlarımızda 529 haneye toplam 1 milyon 58 bin lira nakdi gıda ve 64 öğrencimize toplam 99 bin lira tek seferlik eğitim yardımı, 3 ailemize de toplam 35 bin lira tek seferlik afet ve acil durum yardımı gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine destek verildi."

Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Murat Ateş, Kızılay, bilecik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay 2024'te Geniş Kapsamlı Yardım Faaliyetleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılay 2024'te Geniş Kapsamlı Yardım Faaliyetleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.