Kızılay Bulvarındaki Yaya Üst Geçidi Çalışması Nedeniyle Trafik Kapatılacak

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Kızılay Bulvarındaki yaya üst geçidinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın ve 4 Mayıs'ta saat 23.50'den saat 05.00'e kadar GMK Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı'yla kesiştiği kavşak ile Tandoğan Kavşağı arasında kalan güzergah tamamen trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızılay Bulvarı üzeri İzmir 1 ve 2 caddelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidinde söküm, yıkım ve tahliye çalışması yapılacağı bildirildi.

Çalışmanın yapılacağı yarın ve 4 Mayıs'ta, saat 23.50'den saat 05.00'e kadar GMK Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı'yla kesiştiği kavşak ile Tandoğan Kavşağı arasında kalan güzergahın tamamen trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaya üst geçidinin merdivenleri sökülürken, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde 23.50 ile 05.00 arası GMK Bulvarında çalışma yapılacak güzergahta ise tek şerit kapatılarak yol daraltma suretiyle çalışmalar tamamlanacaktır. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin ilgili duyuruları dikkate almalarını rica ederiz."