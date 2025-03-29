Kızılay Butik'in 6. Yılında 7 Bin Çocuğa Bayramlık Kıyafet

Erzurum'da 6 yıl önce mağaza formatında kurulan Kızılay Butik'te, bugüne kadar ihtiyaç sahibi 7 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlandı.

Türk Kızılay Palandöken Şubesince açılan mağazada, hayırsever ve gönüllerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kıyafet imkanı sunuluyor.

Kızılay gönüllüleri, bayramlarda çocukların yeni ve istedikleri kıyafetleri giymesi için ihtiyaç sahibi aileleri arayıp mağazaya davet ediyor. Ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu mağazaya gelen çocuklar, istedikleri kıyafeti bayramlık hediyesi olarak alabiliyor.

Bağışçıların desteğiyle ürünlerle doldurulan mağazada birer görevli gibi çalışan gönüllüler de çocuklar ve aileleriyle yakından ilgileniyor. Kentte 6 yıl önce kurulan Kızılay Butik'te, bugüne kadar ihtiyaç sahibi 7 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlandı.

"Önceliğimiz yetim çocuklarımız"

Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, AA muhabirine, mağazanın bu yıl 6. kez Ramazan Bayramı için doldurulduğunu söyledi.

Yardımların doğru noktaya ulaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu Ramazan Bayramı'nda bu mağazada 1650 çocuğumuz, yetimlerden başlamak üzere engelli ve yoksul ailelerimizin çocukları giyinmiş olacak. Önceliğimiz yetim çocuklarımız. Her ailemizde 7-8 çocuğumuz buraya geliyor. Buradaki sistemin farkı şu, çocuklarımızın evlerine bir şeyler teslim etmek yerine, burada bizim marketimize gelip hoşlarına giden, sevdikleri, üzerlerine yakışan kıyafeti giyip gidebiliyorlar. Bizim asıl hedefimizde buydu. Mağazamız açıldığında ilk 2 sene az kıyafet vardı ama zamanla arttı. Bağışçılarımızın desteğiyle yaklaşık 7 bin çocuğumuzun bayramlıkları mağazamızdan karşılandı. İnşallah kat kat artırarak devam edeceğiz. Gönüllülerimize ve Kızılay ailemizin bireylerine teşekkür ediyorum. Gönüllülük esas olduğu için her gün gelen gönüllüler üzerine bir şey katarak ortaya güzel şeyler çıkarıyorlar."

Çiçek, sosyal marketin gelişimi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, gıda ürünleri için de yeni projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

"Çocukların istediğini alabilmesi çok kıymetli"

Sosyal marketlerin önemine dikkati çeken Çiçek, "Çocukların istediğini alabilmesi çok kıymetli. Bedenini bilmeden, numarasını bilmeden götürüp bayramlık teslim edilmesi çok farklı, kendi istediğini, beğendiğini alabilmeleri çok farklıdır. En büyük amaç budur. Bunu başardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü Dilek Birinci ise 2,5 yıldır Kızılay ile yardım faaliyetlerine katıldığını anlatarak, "Fiziksel olarak bazen çok yoruluyoruz, çünkü sabah erken gelip, iftar vakti gidiyoruz. Bazen akşam da işler oluyor. Fakat karşımızdaki çocukların tebessümleri, bize teşekkür etmeleri tüm yorgunluğumuzu alıyor. Bu paha biçilemez bir şey." dedi.

Gönüllülerden Asuman Karakaya da ramazan ayının kendileri için yoğun geçtiğini dile getirerek, "Ramazan ayında bazen iftar yemeklerimizi bir önceki akşamdan hazırlıyoruz. Bazen çok pratik şeyler yaparak iftar ediyoruz ama yine de vazgeçmiyoruz. Burada olmak tarifsiz bir mutluluk." ifadelerini kullandı.