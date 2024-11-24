Kızılay'dan Bağışçıya Altın Madalya

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Türk Kızılayı Bilecik Şubesi'nce, 37 kez kan bağışında bulunan bağışçıya altın madalya ve teşekkür belgesi verildi.

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Bener Yanar'a, altın madalya ve teşekkür belgesini veren Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Murat Ateş, kan bağışının hayati önemine vurgu yaptı.

Ateş, her bir bağışın, hayat kurtaran bir umut ışığı olduğunu belirterek, "Bağışçımız Yanar gibi bağışçılarımız, topluma örnek oluyor ve insanlık adına büyük bir görev üstleniyor. Kendisine Kızılay ve tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Gönüllü bağışçıların hayat kurtaran bu anlamlı harekete daha fazla katılım göstermelerini arzu ediyoruz. Kan bağışı yalnızca bir fedakarlık değil, aynı zamanda toplumsal bir görev." dedi.

Kan bağışçısı Yanar da madalyanın kendisi için büyük önem ifade ettiğini ve sağlığının yerinde olduğu sürece kan bağışına devam edeceğini söyledi.