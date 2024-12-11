Kızılay'dan Depremzede Çiftçiye Destek - Son Dakika
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Kızılay'dan Depremzede Çiftçiye Destek

Kızılay\'dan Depremzede Çiftçiye Destek

Kızılay gönüllüleri, depremzede Hatice Akar'ın zeytin hasadına yardımcı oldu.

11.12.2024 12:16
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Türk Kızılay gönüllüleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çiftçi 75 yaşındaki Hatice Akar'ın zeytin hasadına yardımcı oldu.

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası sekteye uğrayan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam etmesi ve çiftçilerin sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi için Çiftçi Nakit Destek programlarını başlattı.

Depremlerden en çok etkilenen 6 ilde yaşayan ve üretim araçları zarar gören çiftçilere nakdi yardım sağlanması amaçlanan destek programında, çiftçilerin geçim kaynaklarını geri kazanmaları ve toparlanmaları hedeflendi.

Destek kapsamında tohum, gübre, yem, ilaç ve tarımsal ekipman alımı yapılan, tarım sektörünü canlandırmak ve depremlerin geniş ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilen destekten Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki depremzede çiftçi Hatice Akar da faydalandı.

Akar'a sağlanan maddi desteğin yanı sıra zeytin bahçesindeki ürünlerin hasadı için de Kızılay gönüllüleri devreye girdi. 15 dönüm alanda 300 zeytin ağacı bulunan Akar'ın bahçesindeki hasada katılan gönüllüler, ağaçlardaki meyveleri yardımlaşarak topladı.

Kızılay'a ve gönüllü gençlere teşekkür eden Hatice Akar, "Kızılay gönüllüleri hasat için bizlere yardıma gelmeseydi zeytinlerimiz kuruyordu. Kızılay'ın bizlere sağladığı destek sayesinde zeytin ağaçlarımız için gübre, ilaçlama motoru, sırt pompası aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Çiftçi Destek Programı Geçim Kaynakları Biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Canan Yıldırım da çiftçilere depremlerden minimum hasarla kurtulmaları için destek verdiklerini söyledi.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü anlatan Yıldırım, "Burada çiftçilerimize yönelik maddi destek sağlıyoruz. Bugün Hatice teyzemizin yanındayız. Ona maddi destek sağladık. Türk Kızılayın destekleri sayesinde gübresini, ilacını aldı. Gönüllülerimizle birlikte Hatice teyzemizin yanına gelerek zeytin ağaçlarının hasat edilmesine de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü Şeyma Yıldırım ise Hatice Akar'a zeytin hasadında yardımcı oldukları için mutlu olduklarını kaydetti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay'dan Depremzede Çiftçiye Destek - Son Dakika

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