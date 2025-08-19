Kızılay\'dan Depremzede Çocuklara Eğlenceli Gün

Türk Kızılay Hatay Şubesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
Depremzede çocuklar, Altınözü ilçesindeki Macera Parkı'na götürüldü.
Burada çeşitli parkurlara katılan çocuklar güzel bir gün geçirdi.
Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
