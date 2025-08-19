Kızılay'dan Depremzede Çocuklara Eğlenceli Gün - Son Dakika
Kızılay'dan Depremzede Çocuklara Eğlenceli Gün

19.08.2025 14:47
Türk Kızılay, depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Depremzede çocuklar, Altınözü ilçesindeki Macera Parkı'na götürüldü.

Burada çeşitli parkurlara katılan çocuklar güzel bir gün geçirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

14:17
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
