Kızılay'dan İlçelere Kan Bağışı Seferberliği - Son Dakika
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Kızılay'dan İlçelere Kan Bağışı Seferberliği

Kızılay\'dan İlçelere Kan Bağışı Seferberliği
15.06.2025 12:14
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Türk Kızılay, Van, Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari'deki 29 sağlık kuruluşuna bağışlanan kanları ulaştırıyor.

Van, Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari'de bağışçılardan alınan kanlar, Türk Kızılay görevlilerince yapılan analizlerin ardından bölgedeki 29 sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor.

Ülkedeki kan stokuna katkı sağlamak ve bu anlamdaki ihtiyaçları gidermek için çaba sarf eden Türk Kızılay görevlileri, vatandaşların bağışladığı kanın en uygun koşullarda muhafaza edilerek sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

Bitlis'te de sağlık kuruluşlarının kan ihtiyacının karşılanması için çalışma yürüten Türk Kızılay görevlileri, kentin farklı noktalarında ya da talep edilen yerlerde araçlarıyla ya da kurdukları stantlarla bağış topluyor.

Ön analizlerin ardından gönüllü bağışçılardan kan toplama işlemine başlayan görevliler, temin edilen kanları steril ortamda bozulmayacak şekilde muhafaza ederek araçlarla Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi'ne getiriyor.

Merkezdeki laboratuvarda detaylı incelemeye tabi tutulan kanlar, sınıflandırma ve diğer tıbbi işlemlerden sonra ihtiyaca göre Van, Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari'deki 29 sağlık kuruluşuna ulaştırılıyor.

Kanın hayat veren zorlu yolculuğunda mesai gözetmeksizin fedakarca görev yapan Kızılay ekipleri, yürüttükleri kampanyalarla kan bağışı oranının artmasına katkı sunuyor.

"Düzenli olarak kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz"

Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, AA muhabirine, Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 18 bölgede kan merkezlerinin olduğunu söyledi.

Bölgede 5 ilde temin edilen kanların yine bölgedeki 29 sağlık kuruluşundaki hastalara ulaştırıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Gönüllü bağışçılardan aldığımız kanlar laboratuvarımıza geliyor. Burada bileşenlerine ayrılarak ihtiyaç doğrultusunda hastanelerin hizmetine sunuluyor. İl ve ilçelerde her gün kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Mobil araçlarla meydanlarda veya kamu kurumlarına, fabrikalara, askeri birliklere ve üniversitelere giderek bağış kabul ediyoruz. Laboratuvara aldığımız bir kanı üç ürüne dönüştürüyoruz. Kanla geçebilen bulaşıcı hastalıklar için de bazı testler çalışıyoruz. Bu testlerimizin numunelerini uçakla Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'da Orta Anadolu Kan Merkezi'mizde Avrupa standartlarında testlere tabi tutuluyor. Aynı gün test sonuçları otomasyon üzerinden tarafımıza iletiliyor. Testlerin sonucuna göre kanlar, uygun koşullarda dağıtım birimimize gönderiliyor."

"Kan bağışı çalışmalarımız iyi gidiyor"

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ise "İl ve ilçelerde mobil araçlarda kan bağışı alıyoruz. Toplanan kanlar Van'daki laboratuvara gönderiliyor. İncelemeler sonrası uygun olanlar, Bitlis ve Tatvan hastanelerine ulaştırılıyor. İlimizde ve ilçelerde kan bağışı çalışmalarımız iyi gidiyor. İlin kan ihtiyacının büyük bölümü yine Bitlis'ten karşılanıyor." dedi.

"7 gün 24 saat kan talebinde bulunabiliyoruz"

Laboratuvar teknikeri Fulya Tanrıtanır da "Burada kanlar test edilip etiketlendikten sonra dağıtıma hazırlanıyor. Eritrositler 4-6 derece, taze donmuş plazma eksi 40 derece, trombositler ise 22 derece sıcaklıkta saklanıyor. Hastanelerin talebi üzerine kanları hazırlayıp teslim ediyoruz." diye konuştu.

Talep oluşturduktan sonra kanların kısa sürede kendilerine ulaştırıldığını ifade eden Bitlis Devlet Hastanesi Kan Merkezi personeli Şemsettin Arı, "7 gün 24 saat kan talebinde bulunabiliyoruz. Kan talebinde bir sorun yaşamıyoruz. Kanı teslim aldıktan sonra sisteme kaydediyoruz. Tetkikler sonucu kanın uygun olması halinde hastaya naklediliyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadar 25 kez kan bağışında bulundum"

Düzenli olarak kan bağışında bulunan Ferit Teker ise "Şimdiye kadar 25 kez kan bağışında bulundum. Kan bağışı hayat kurtarıyor. Kan bağışında bulunmak sağlık açısından iyi. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay'dan İlçelere Kan Bağışı Seferberliği - Son Dakika

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