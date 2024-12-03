Kızılay'dan Kan Torbası Üretim Tesisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay'dan Kan Torbası Üretim Tesisi

Kızılay, kan torbası üretim tesisi ile yıllık 800 milyon lira ithalatı sona erdirecek.

03.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Kan Alma Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, temel atma aşamasına gelinen kan torbası üretim tesisiyle yıllık 800 milyon liraya yakın ithalatın sona ereceğini bildirdi.

Kerman, Pamukkale Üniversitesindeki Türk Kızılay Kan Alma Biriminin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın öznesinin insan olduğunu, bu yönde faaliyetleri bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılayın yardım ve iyilik hareketinin kan alma birimiyle her geçen gün arttığını ifade eden Kerman, "Ülkemizin gelişmesine paralel olarak kurumsal yapımız gün geçtikçe gelişiyor. Yeni kan alma birimlerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu hareket bağışçıların sayesinde yürüyor. Hastanelerimizde kan bekleyen hastalarımız için çok kuvvetli bir ekip görev yapıyor." dedi.

Kerman, Türk Kızılayın kan torbası üretim tesisinin temel atma aşamasına geldiğini hatırlattı.

Türk Kızılayın dünyada yaygın olan kan bağışında 4'lü torba setini kullandığını anlatan Kerman, şunları kaydetti:

" Türkiye'de küçük ölçekli üretim yerleri var fakat Türk Kızılay çok büyük bir kullanıcı. Yıllık yaklaşık 3 milyon set civarında tüketimimiz var. Bağımlılıktan kurtulmak istediğimiz birçok ürün kalemi var, bunlardan birisi kan torbalarıydı. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız fizibilite çalışmalarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. İlgili projelerin çizimlerini tamamladık ve temel atma aşamasına geldik. 2 yıl sonra Türkiye kan torbası ithalatından kurtulacak. Bunun değeri yıllık yaklaşık 800 milyon liradır, bu çok büyük bir paradır. Bu kadar büyük bir kaynağı ülkemizde kendi üretimimiz olarak, bir bağımlılığımızın daha zincirini kırmış olarak başaracağız."

Kerman, gelecekte kan torbası ihtiyaç duyan diğer yardım kuruluşlarına üretim yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kızılay, Türkiye, Ekonomi, Üretim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Kan Torbası Üretim Tesisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 20:00:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Kan Torbası Üretim Tesisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.