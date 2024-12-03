Kızılay'dan Kan Torbası Üretim Tesisi

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Türk Kızılay Kan Alma Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, temel atma aşamasına gelinen kan torbası üretim tesisiyle yıllık 800 milyon liraya yakın ithalatın sona ereceğini bildirdi.

Kerman, Pamukkale Üniversitesindeki Türk Kızılay Kan Alma Biriminin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın öznesinin insan olduğunu, bu yönde faaliyetleri bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılayın yardım ve iyilik hareketinin kan alma birimiyle her geçen gün arttığını ifade eden Kerman, "Ülkemizin gelişmesine paralel olarak kurumsal yapımız gün geçtikçe gelişiyor. Yeni kan alma birimlerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu hareket bağışçıların sayesinde yürüyor. Hastanelerimizde kan bekleyen hastalarımız için çok kuvvetli bir ekip görev yapıyor." dedi.

Kerman, Türk Kızılayın kan torbası üretim tesisinin temel atma aşamasına geldiğini hatırlattı.

Türk Kızılayın dünyada yaygın olan kan bağışında 4'lü torba setini kullandığını anlatan Kerman, şunları kaydetti:

" Türkiye'de küçük ölçekli üretim yerleri var fakat Türk Kızılay çok büyük bir kullanıcı. Yıllık yaklaşık 3 milyon set civarında tüketimimiz var. Bağımlılıktan kurtulmak istediğimiz birçok ürün kalemi var, bunlardan birisi kan torbalarıydı. Yaklaşık 3 yıl önce başladığımız fizibilite çalışmalarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. İlgili projelerin çizimlerini tamamladık ve temel atma aşamasına geldik. 2 yıl sonra Türkiye kan torbası ithalatından kurtulacak. Bunun değeri yıllık yaklaşık 800 milyon liradır, bu çok büyük bir paradır. Bu kadar büyük bir kaynağı ülkemizde kendi üretimimiz olarak, bir bağımlılığımızın daha zincirini kırmış olarak başaracağız."

Kerman, gelecekte kan torbası ihtiyaç duyan diğer yardım kuruluşlarına üretim yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.