Kızılay\'dan Öğrencilere Çorba İkramı

Türk Kızılay, vizelere hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde vizelere hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da ikramda yer alarak öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

TÜ Rektörü Hatipler'e ziyaret

Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Akif Koro ve beraberindeki heyetle görüşen Hatipler, Kosova ile Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

Gerçekleşen ziyarette, eğitim alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alınırken, öğretmen eğitimi, akademik programlar ve ortak bilimsel çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, seraları inceledi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, sera naylon desteği verilen üreticileri ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, "Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarında Gölgelendirme Örtüsü Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli sera naylonu desteği verilen Değirmenyeni köyünden Yaşar Kavakçı ve Ferdi Kavakçı'ya ait seralara ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Köse ve müdür yardımcısı Volkan Diriker, seralarda yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, üreticilerle biber fidesi dikti.

Köse, üreticilerin emek ve gayretlerinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, örtü altı üretimin Edirne tarımı için stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

Tıp öğrencilerine afet farkındalık eğitimi

AFAD İl Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında arama kurtarma araçları ve malzeme tanıtımı da gerçekleştirildi.