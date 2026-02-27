Kızılay'dan Sudan'da 3 Bin Kişiye İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'dan Sudan'da 3 Bin Kişiye İftar

Kızılay\'dan Sudan\'da 3 Bin Kişiye İftar
27.02.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Sudan'da 3 bin kişiye iftar verip 1000 gıda kolisi dağıtarak yardımlarını sürdürdü.

PORT Türk Kızılay, Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde yerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye iftar verdi, 1000 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2026 ramazan programımızı, Sudan'ın 5 farklı eyaletinde sahada Sudan Kızılayı işbirliğinde, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Gadarif eyaletindeki El-Sarraf kampında 3 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını belirten Dervişoğlu, eyalette 1000 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan ulaştırdıklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'amin' demek bizler için de çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

Darfur ve Kurdufan bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin, "yalnız olmadıklarını hissetmenin kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu" söylediklerini aktaran Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her şartta yanlarında durulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye ve bu iyiliğe vesile olan tüm bağışçılarımıza selam ve dualarını ilettiler. Bizler de sahada gördüğümüz bu samimi tebessüm ve içten teşekkürlerin, yapılan her desteğin ne kadar yerini bulduğunu bir kez daha gösterdiğine şahit olduk."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, İftar, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Sudan'da 3 Bin Kişiye İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı

09:33
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:50:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Sudan'da 3 Bin Kişiye İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.