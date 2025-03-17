Kızılay Gaziantep'ten Günde 9 Bin 200 Kişiye Yemek - Son Dakika
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Kızılay Gaziantep'ten Günde 9 Bin 200 Kişiye Yemek

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Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Ramazan'da her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor.

17.03.2025 11:25
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Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nden her gün 9 bin 200 kişiye sıcak yemek

GAZİANTEP - Türk Kızılay Gaziantep Şubesi tarafından kurulan aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, Ramazan ayında sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılıyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ve hayırseverlerin desteğiyle depremzede, engelli, hasta ve yaşlıların ile yetimlerin aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişinin Ramazan ayı boyunca her gün iftarlıklarını ve sahurluklarını evlerine kadar ulaştırıyor. Yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek, giyim ve gıda yardımları yapan Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Ramazan ayında çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Gaziantep'te faaliyet gösteren aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Türk Kızılay Gaziantep Şubesi bünyesindeki aşevinde görev yapan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlayarak ihtiyaç sahipleri için yemek pişiriyor. Büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından sefer taslarına konularak araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, mahalle mahalle dolaşarak önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırıyor. Dışarı çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların iftarlıkları evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Hijyenik şaretlarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan üç çeşit yemek, sefer taslarına konularak ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Ekipler, her gün kapı kapı dolaşarak yemekleri teslim ediyor, bir sonraki gün ise sefer taslarını alarak sıcak yemeklerle yeniden teslimat yapıyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, hayırseverlerin bağışlarıyla Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

"Aşevimiz 7 gün 24 saat olmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor"

Her gün 9 bin 200 kişiye sıcak iftar yemeği dağıttıklarını söyleyen Bozgeyik, "Mübarek Ramazan ayındayız. Bu ay bereketi, ihsanı ve yardımlaşmasıyla beraber tüm ülkemizde ve memleketimiz Gaziantep'imizde yaşanıyor; bununla beraber yaşatılıyor. Biz bu aşevimizden Ramazan ayında günlük olarak 9 bin 200 vatandaşımıza iftar ve sahur olmak üzere yemek ulaştırıyoruz. Aşevimiz 7 gün 24 saat olmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla ve aynı zamanda Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile yılın 365 günü sürekli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yemek ulaştırıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar temelde ihtiyaç sahiplerinin bize müracaatıyla, sosyal incelemelerinin yapılmasıyla, gerekli kontroller sağlandıktan sonra ihtiyaç sahibi ailelerimiz tespit ediliyor ve onlara sürekli olarak yemeklerini ulaştırıyoruz" dedi.

"Bu aşevi bölgemizde çok önemli bir önem arz ediyor"

Ramazan ayı için kapasitelerini artırdıklarını bildiren Bozgeyik, "Şu an için 9 bin 200 kişiye iftar ve sahur olmak üzere yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Bu aşevi bölgemizde çok önemli bir önem arz ediyor. Deprem döneminde ihtiyaç sahibi ailelerimiz için günlük 25 bin kişilik kapasiteyle olağanüstü yoğun bir çalışma içerisindeydik. Sürekli olarak burayı aktif tutuyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarını ve yardımlarını Kızılay'a ulaştırmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kızılay Gaziantep'ten Günde 9 Bin 200 Kişiye Yemek - Son Dakika

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