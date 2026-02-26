Kızılay Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine 500 Yemek Dağıtıyor

Türk Kızılay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Nurullah Babacan, şubenin ramazan ayı çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ramazan organizasyonunda gönüllülerin yer aldığını kaydeden Babacan, ramazan ayının yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirtti.

Babacan her gün iftar için 500 kişilik yemek dağıtıldığını ifade ederek, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, nakit yardım ve alışveriş çeki desteği de sağlandığını aktardı.