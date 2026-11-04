Kızılay Sivas aşevi günde 50 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor, sayıyı 600\'e çıkaracak

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Ömer Sepet, aşevinde günlük 50 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ve kapasiteyi 600 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni faaliyete geçen aşevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sepet, yürütülen çalışmalar ve aşevinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sepet, zekat ve nakdi yardım kapsamında şube kaynaklarından 697 bin lira yardım sağlandığını belirtti.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana hizmet veren Kızılay butiği aracılığıyla da vatandaşlara 4 milyon 379 bin lira değerinde giyim malzemesi ulaştırıldığını ifade eden Sepet, "Toplum bilinçlendirme faaliyetlerimiz kapsamında 23 bin kişiye sağlıklı yaşam eğitimi verdik. 20 Ekim'de açılışı yapılan yeni aşevinin kente kazandırılmasında emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Aşevimizin makine ve ekipman donanımı ise Kızılay Genel Merkezimiz tarafından sağlandı." diye konuştu.

Sepet, 50 kişiye günlük sıcak yemek ulaştırıldığını ve hedeflerinin bu sayıyı kısa sürede artırmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile imzalanacak protokol çerçevesinde 1,5-2 ay içerisinde 500 kişiye ulaşacağız. Kızılayın öz kaynaklarıyla da 50 ila 100 kişiye ilave yemek imkanı sunarak toplam sayıyı 600'e çıkaracağız. Yemek dağıtımı yapılacak kişileri sosyal hizmetler ile birlikte devletin belirlediği kriterlere göre tespit ediyoruz. Ailede kişi başı gelirin 6 bin liranın altında olması şartı arıyoruz. Ayrıca sadece dar gelirli vatandaşlarımıza değil, evinde tek başına yaşayan ve yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlılarımıza da hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız buraya gelmeyecek, ekiplerimiz yemekleri evlere teslim edecek. Haftada 7 gün usulüyle çalışacağız. Cuma günleri teslim ettiğimiz yemeklerle cumartesi ve pazar günlerinin de ihtiyacını karşılayacağız. Günde 3 kap sıcak yemek verilecek, hafta sonlarında ise ek olarak bir öğün kahvaltı sunacağız."