Kızılay Sorgun Şubesi 75 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği verdi

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ihtiyaç sahibi 75 öğrenciye kıyafet, kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Çocukların eğitim hayatına eksiksiz ve mutlu bir başlangıç yapmalarını önemsediklerini ifade eden Değerli, "Bu yıl 75 öğrencimize kıyafet, kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği sağladık. Öğrencilerimizin yüzündeki mutluluk bizler için her şeyden değerli." dedi.

Eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Değerli, Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra öğrencilerin de eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi.???????