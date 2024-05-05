Kızılcahamam'da Amatör Balıkçının Oltasına Dev Turna Takıldı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Amatör Balıkçının Oltasına Dev Turna Takıldı

Kızılcahamam\'da Amatör Balıkçının Oltasına Dev Turna Takıldı

Ankara'da yaşayan amatör balıkçı Buse Kale, Kızılcahamam'daki bir barajda 1 metre 10 santim uzunluğunda, 13 kilo ağırlığında bir turna balığı yakaladı. O anları aksiyon kamerasıyla kaydeden eşi Buğrahan Kale, balığı sosyal medyada paylaştıktan sonra tekrar suya bıraktıklarını belirtti.

05.05.2024 13:27
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Kızılcahamam'daki bir barajda avlanan amatör kadın balıkçının oltasına 1 metre 10 santim uzunluğunda, 13 kilo ağırlığında turna takıldı.

Ankara'da yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Buse Kale, eşiyle beraber hafta sonu Kızılcahamam'daki Eğrekkaya Barajı'na balık tutmaya gitti.

Oltasına bir süre sonra büyük bir balık takılan ve balığı güçlükle bota çeken Buse Kale'nin eşi Buğrahan Kale de o anları aksiyon kamerasıyla kaydetti.

AA muhabirine konuşan Buğrahan Kale, uzun yıllardır eşiyle amatör balıkçılık yaptıklarını, eşinin, 1 metre 10 santimetre ve 13 kilogram ağırlığında turna balığı tuttuğunu kaydetti.

Şu ana bu kadar büyük bir balık yakalamadıklarını ifade eden Kale, eşinin 30 yıllık profesyonel balıkçılara da taş çıkardığını söyledi.

Buse Kale de "Başardım. Çok heyecanlandım. Heyecandan neredeyse kamışı kırıyordum, çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Balığı yakaladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ve balıkla fotoğraf çektiren Buse Kale, daha sonra balığı tekrar suya bıraktı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Kızılcahamam, Ankara, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Amatör Balıkçının Oltasına Dev Turna Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılcahamam'da Amatör Balıkçının Oltasına Dev Turna Takıldı - Son Dakika
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