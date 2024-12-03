Kızılcahamam'da Karaca Görüntülendi

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Kızılcahamam'da arazide 2 karaca böyle görüntülendi

ANKARA - Doğa Fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde arazide seyahat ederken bir çift karaca görüntüledi.

Doğa Fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, Kızılcahamam'da araba ile arazide seyahat ederken, geyik türü olan bir çift karaca gördü. Fotoğraf makinesine sarılan Demirbaş, o anları ölümsüzleştirmek için kayda girdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.