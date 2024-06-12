Kızılcahamam'da Otomobil Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Otomobil Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada anne Durkız Akbaş ve kızı Filiz Akbaş Özüdoğru hayatını kaybetti. Kazada, Filiz Akbaş Özüdoğru'nun eşi sürücü Murat Özüdoğru ile 1 çocukları yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 00:24
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ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne Durkız Akbaş ile kızı Filiz Akbaş Özüdoğru yaşamını yitirdi. Kazada, Filiz Akbaş Özüdoğru'nun eşi sürücü Murat Özüdoğru ile 1 çocukları yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam Akdoğan köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki 06 CYE 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmei sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılcahamam\'da Otomobil Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Otomobil Kazası: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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