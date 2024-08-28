Kızılcahamam yaylalarındaki mandaların su keyfi - Son Dakika
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Kızılcahamam yaylalarındaki mandaların su keyfi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda yetiştirilen mandaların göletlerde serinlemesi dron ile görüntülendi. Mandaların ve yılkı atlarının muhteşem görüntüleri de kaydedildi.

28.08.2024 10:46
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Burası Afrika değil Ankara... Kızılcahamam yaylalarındaki mandaların su keyfi böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda yetiştirilen mandalar göletlerde serinlemesi dron ile görüntülendi.

Ankara'nın Karadeniz bölgesindeki ilçesi Kızılcahamam'ın yaylalar besicilerin de gözdesi. Bu yaylalarda yetiştirilen mandalar sıcak nedeniyle kendileri göletlere atıyor. Göletlerle serinleyen mandaların görüntüsü Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmıyor. Mandaların yanısıra yılkı atları da uçsuz buacaksız yaylaların müdavimleri. Mandaların ve yılkı atlarının muhteşem görüntüleri drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam yaylalarındaki mandaların su keyfi - Son Dakika

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