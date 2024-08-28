Güncel

Saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı

Barajın taşması sonucu onlarca kişi can verdi, çok sayıda kayıp var

"Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik"

Burası Afrika değil Ankara... Kızılcahamam yaylalarındaki mandaların su keyfi böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda yetiştirilen mandalar göletlerde serinlemesi dron ile görüntülendi.

Ankara'nın Karadeniz bölgesindeki ilçesi Kızılcahamam'ın yaylalar besicilerin de gözdesi. Bu yaylalarda yetiştirilen mandalar sıcak nedeniyle kendileri göletlere atıyor. Göletlerle serinleyen mandaların görüntüsü Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmıyor. Mandaların yanısıra yılkı atları da uçsuz buacaksız yaylaların müdavimleri. Mandaların ve yılkı atlarının muhteşem görüntüleri drone ile görüntülendi.