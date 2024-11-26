Kızıldeniz'de Tekne Kazası: 4 Ölü, 31 Kurtarıldı - Son Dakika
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Kızıldeniz'de Tekne Kazası: 4 Ölü, 31 Kurtarıldı

Mısır open Kızıldeniz'de batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 31 kişi kurtarıldı.

26.11.2024 17:51
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Mısır'ın doğusunda yer alan Kızıldeniz açıklarında batan turist teknesindeki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 31 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Marsa Alem kentinin güney açıklarında turist teknesinin battığı olayla ilgili bilgi verdi.

Deniz kuvvetleri başta olmak üzere ilgili tüm taraflarca yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Hanefi, bugünkü arama çalışmalarında 3 kişinin daha kurtarıldığını ve dünden bu yana toplam 31 kişinin sağ kurtarıldığını kaydetti.

Kaybolan 9 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Hanefi, teknede Alman, İngiliz, ABD'li, Polanyalı, Belçikalı, İsveç, Çinli, Slovakyalı, İspanyol ve İrlandalı olmak üzere farklı uyruklardan 31'i turist, 13'ü Mısırlı olmak üzere, 44 kişinin bulunduğunu hatırlattı.

Kazanın Marsa Alem'in 46 deniz mili açıklarında meydana geldiğini belirten Hanefi, 34 metre uzunluğu, 9,5 metre genişliğindeki Mısır bandralı teknenin dalış gezisinde olduğu bilgisini paylaştı.

Kazanın yaşandığı teknenin incelendiğini; son denetiminin Mısır Deniz Güvenliği Otoritesi tarafından Mart 2024'te yapıldığını, 1 yıl geçerlilik belgesi aldığını ve herhangi bir teknik kusurun olmadığını kaydeden Vali Hanefi, olayın sebeplerinin belirlenmesi için ilgili makamlarca incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

Mısırlı yetkili dünkü açıklamasında, 28 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıldeniz'de Tekne Kazası: 4 Ölü, 31 Kurtarıldı - Son Dakika

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