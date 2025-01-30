Kızılderili Gruplardan Kimlik Kartı Tavsiyesi - Son Dakika
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Kızılderili Gruplardan Kimlik Kartı Tavsiyesi

Trump'ın sınır dışı politikaları sonrası Kızılderili grupları, kimlik kartı taşımayı önerdi.

30.01.2025 01:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı etme politikalarından tedirgin olan Kızılderili yardımlaşma grupları, üyelerine kimlik kartlarını taşımalarını tavsiye etti.

Kızılderili gruplar, Trump göreve geldikten sadece birkaç gün sonra, ülkenin güneybatısında yaşayan bazı Kızılderili kabile üyelerinin yanlışlıkla gözaltına alınmaya çalışılması ve sorgulanması sonrasında bu konuda önlem alma ihtiyacı hissetti ve üyelerine yönelik duyurulara hız verdi.

Navajo kabilesi üyelerine hizmet veren Operation Rainbow Bridge adlı internet sayfasında, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerinin üyeleri yanlışlıkla sınır dışı edebileceği belirtilerek, bu nedenle üyelere hangi kabileye ait olduklarını gösteren kimlik kartlarını yanlarından ayırmamaları tavsiye edildi.

İnternet sayfasında, Navajo üyelerinin ICE polisi ile karşılaşmaları durumunda, gözaltına alınmamak ve sınır dışı edilmemek için yapmaları ve yapmamaları gerekenler liste halinde sıralandı ve son günlerde bu konuda yaşanan vakalardan örnekler verildi.

Kızılderili kabilesi üyelerine, ICE polisinin evlerine gelmesi durumunda kapıyı hemen açmamaları, polisin kimliğini ve arama iznini sorgulamalarını ve gözaltına alınmaları durumunda direnmemeleri, avukatlarına bir an önce haber vermeleri gereği vurgulandı.

Öte yandan, salı günü Arizona, New Mexico ve California'dan bazı Demokratların Trump'a gönderdiği mektupta, bir ICE görevlisinin, kimliğini gösterilmesine rağmen bir Mescalero kabile üyesinin vatandaşlığını sorguladığını, bu olayın Kızılderili topluluklarına korku yaydığını belirtti.

Nebraska'daki Winnebago Kabile Konseyi de, ICE polisiyle karşılaşmaları riskine karşın, "her yaştan kabile üyesi için ücretsiz kabile kimlik kartlarının verilmesini onayladığını" duyurdu.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ICE'ye, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için DEA, ATF ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın X hesabından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, ICE'nin ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılderili Gruplardan Kimlik Kartı Tavsiyesi - Son Dakika

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