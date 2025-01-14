Kızılhaç Başkanı Gazze\'de

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştığı bildirildi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Egger'in 12 Ocak Pazar günü itibarıyla İsrail'in yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne 5 gün sürecek ziyaret turu başlattığı anımsatıldı.

Egger'in İsrail'in devam eden saldırılarının yol açtığı insani durumu değerlendirmek üzere Gazze Şeridi'ne ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Egger'in Gazze'de çadırlara sığınan Filistinli bazı ailelerle bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Egger'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan ICRC'nin sahra hastanesinde tedavi gören hastaları da ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail basını, Hamas ve İsrailli tarafların Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmayı onaylamaya çok yakın olduğunu bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 584 Filistinli öldü, 109 bin 731 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.